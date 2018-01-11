11/01/2018 07:12


İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı

su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) yaşanan bir arıza nedeniyle İstanbul'un bazı bölgelerinde saat 15.00'e kadar su kesintisi yaşanacağını bildirdi

İSKİ tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Üsküdar Bulgurlu-Çamlıca arası Ana İsale Hattı’nda dış etken nedeniyle bir arıza meydana gelmiştir. Ekiplerimiz hemen müdahale ederek, arızayı giderme çalışmalarına başlamıştır. Ümraniye, Üsküdar, Kadıköy ve Fatih ilçelerinin bir kısmı, Zeytinburnu ilçesinin tamamı ile Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Bakırköy ve Beykoz ilçelerinin sahil kesiminde saat 15.00’e kadar su kesintisi yaşanacağını kıymetli İstanbullulara üzülerek bildiririz." denildi. 

 


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