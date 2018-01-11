Seyir halindeki polis aracında yangın çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda seyir halindeki bir polis aracında nedeni belli olmayan bir yangın çıktı

Aracı durdurarak inip yangın tüpüyle müdahalede bulunan ancak alevleri söndüremeyen polisler mesai arkadaşları ile itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kısa sürede otomobilin tamamını saran alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olay sırasında araçta küçük çaplı patlamalar da meydana geldi. Olay nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan yolda ulaşım, yanan otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.