Kuraklık bu yıl tarımsal üretimi vuracak

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, geçtiğimiz ay yaşanan kuraklık nedeniyle tarımsal üretimin olumsuz yönde etkileneceğini söyledi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar “Ekim, Kasım, Aralık 2017'de Şanlıurfa, Mardin ve Gaziantep illerinin bir bölümünde son 67 yılın en kurak dönemi yaşanıyor. 2017 Aralık ayı yağışlarında normale göre yüzde 29.2, 2016'nın Aralık ayına göre yüzde 31.7 azalma gözlendi” diye konuştu. Yeterli yağış alınamaması durumunda özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde sıkıntı görülebileceğini dile getiren Başraktar, “Kuraklık nedeniyle bu bölgede, başta buğday olmak üzere hububat ile kırmızı mercimek üretiminde rekolte kayıpları yaşanmasından endişe duyuyoruz” dedi. TZOB Başkanı Bayraktar, noktasal olarak yapılan kuraklık analizlerine göre, meteorolojik olarak, 2016-2017 tarım yılının son 44 yılın en kurak yılı olduğuna dikkat çekerek “Barajlarda doluluk seviyesi azaldı. Önümüzdeki aylarda beklenen yağışların olmaması ve sıcaklıkların normallerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda tarımsal kuraklık riski de artacaktır” değerlendirmesi yaptı.

İlkbaharda yeterli yağış alınamaması durumunda özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıkıntı yaşanacağını ifade eden Bayraktar, barajlarda doluluk seviyesinin de azaldığını belirtti. Bayraktar, “Her ne kadar halen tarımsal kuraklık boyutuna gelmese de önümüzdeki aylarda beklenen yağışların olmaması ve sıcaklıkların normallerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda meteorolojik kuraklığın yanı sıra tarımsal kuraklık riski de artacaktır. Planlamalar buna göre yapılmalı” dedi.

YAĞMURUN FATURASI 115 MİLYON LİRA

Mersin Ziraat Odası Başkanı Cengiz Gökçel, 3-5 Ocak tarihleri arasında etkili olan sağanak yağmurda Mersin'in Tarsus ilçesinde 38 bin dekar alanın sular altında kaldığını belirterek, “870 çiftçimiz su baskınından etkilendi. Son rakama göre 115 milyon lira gibi bir zarar var. Burada başta buğday olmak üzere marul, kabak, ıspanak, lahana, semiz otu, fasulye, karnabahar, pırasa, bakla, biber, patlıcan ve limon zarar gördü” dedi. İklim değişiklikleriyle beraber hem aşırı yağışlar hem de kuraklıkların olabileceğini kaydeden Gökçel, “Bu olumsuz gelişen hava koşulları da tamamen tarım arazilerinde ürünlerimizi zarar görmesine neden oluyor”dedi. 3-5 Ocak tarihinde Mersin merkez ve ilçelerde etkili olan sağanak yağmur, özellikle Tarsus'taki çiftçileri vurdu. Aşırı yağışların etkisiyle Tarsus'un birçok bölgesindeki seralar sular altında kalırken, çiftçiler teknelerle seralarına gidebilmişti.