Türkiye Avrupa hava sahasına birinci oldu

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak, sosyal medya hesabından Eurocontrol verilerine dair bir açıklama yayınladı

Funda Ocak, Twitter hesabından Eurocontrol verilerine dair açıklama yaptı .Açıklanan Eurocontrol verilerine göre, Aralık ayında Üst geçişler(Overflight) dâhil edildiğinde Avrupa hava sahasına en fazla yeni trafik ekleyen ülke günlük ortalama 286 trafikle Türkiye oldu. İkinci sırada günlük ortalama 217 trafikle İspanya yer aldı. Veriler, Türkiye’de Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre inen uçak sayısında %5.5, kalkan uçak sayısında %5.3, iç hatlarda %7.8, transit uçuşlarda %14.2 artış görüldüğünü, genel artış oranının ise %9.1 olduğunu gösteriyor.

Geçtiğimiz ay Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde tarifeli uçuşlarda Londra Heathrow Havalimanı günlük ortalama 581.8 kalkışla ilk sırada yer aldı. İstanbul Atatürk Havalimanı günlük ortalama 488.7 kalkışla kasım ayına göre bir sıra yükselerek ikinci sırada yer aldı.

Aralık ayında Eurocontrol İstatistiksel Referans Bölgesi’nde aralarında en fazla trafik gerçekleşen havalimanı çifti günlük ortalama 58.6 trafikle Adnan Menderes Havalimanı-İstanbul Atatürk Havalimanı çifti oldu. Bu havalimanları arasındaki trafikte geçen yıla göre %8.7 artış görüldü.

Sabiha Gökçen Havalimanı- Esenboğa Havalimanı çifti günlük ortalama 57.3 trafikle ikinci, Adnan Menderes Havalimanı- Sabiha Gökçen Havalimanı çifti günlük ortalama 50.8 trafikle dördüncü, AHL-Esenboğa Havalimanı çifti günlük ortalama 45.1 trafikle yedinci sırada yer aldı. Aralık ayında Avrupa’nın en yoğun havalimanı çiftleri sıralamasında ilk dörtte üç, ilk yedide dört havalimanı çifti Türkiye havalimanlarından oluştu.