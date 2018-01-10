İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi

Hafta sonu İstanbul'da hava sıcaklıkları düşecek ve gece saatlerinden itibaren kar yağışının başlaması bekleniyor

Geçtiğimiz hafta sonu yazı aratmayan günler yaşayan İstanbul’u bu hafta sonu soğuk bir hava bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, cumartesi gününden itibaren Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklığı düşüşe geçecek. Soğuk hava dalgası bölgede üç gün etkili olacak.

İstanbul’da pazar günü karla karışık yağmurun görülmesi beklenirken, gece saatlerinde ise kar yağışı ihtimali bulunuyor. Karın yağıp yağmayacağını havadaki nem oranı ve rüzgârın yönü ve şiddeti belirleyecek. Soğuk havanın pazartesi ve salı günü de yurt genelinde etkili olması bekleniyor.