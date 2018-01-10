10/01/2018 13:22


Ünlülerin hırsızı günler sonra yakalandı

ünlülerin hırsızı

Bülent Korkmaz ve Sıla gibi ünlü isimlerin bulunduğu 44 kişinin evine girerek hırsızlık yapan 'Kaptan' lakaplı hırsız polis tarafından yapılan operasyon sonucunda yakalandı

Hırsızlık yaptığı evlerde eldiven kullanmayan ve yüzünü saklamayan şüphelinin 45 yaşındaki Gültekin A. olduğu belirlendi. Hırsızlık yaptığı son adresin yakınlarında günlük kiralık ev tuttuğu tespit edilen Gültekin A. (45) yapılan 8 Ocak’ta yapılan operasyonla gözaltına alındı

Emniyete getirilerek sorguya alınan şüphelinin suç dosyası kabarık çıktı. Daha önceden boğazda çalışan teknelerde kaptanlık yaptığı için ‘Kaptan’ lakabı ile tanınan Gültekin A.’nın kumar hastalığı yüzünden hırsızlık yaptığı iddia edildi.

Yapılan sorgulamarda, Gültekin A.’nın özellikle ev sahiplerinin tatilde ya da dışarda olduğu anlarda eve girerek hırsızlık yaptığı öğrenildi. Şüphelinin Üsküdar'da M.A. nın evine girerek 1 milyon lira değerinde ziynet eşyasını çaldığı ortaya çıkarken, 25 Temmuz 2017 günü ise Tuzla'da B.B.A. nın evine girerek 50 bin lira para aldığı öğrenildi.


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