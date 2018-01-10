10/01/2018 12:13


Adanalı çocuklar İncirlik Üssü'nden Amerikalı ailelere mi satılıyor

adanada kız çocukları

Esra Erol'da programında masaya yatırılan ve Adana'da 2 kız çocuğunu ABD'li askerlere satmaya aracılık ettiği öne sürülen Avukat Elife Kumak, hakkındaki iddiaları yargıya taşıyacağını duyurdu

Adana'da 2 kız çocuğunu ABD'li askerlere satmaya aracılık ettiği ileri sürülen Avukat Elife Kumak, hakkındaki iddialara ilişkin yargıya başvuracağını belirterek, "Onlar sürekli konuşuyorlar ama ben hiçbir zaman konuşmayacağım. Sadece yargıya konuşacağım" dedi.

SEÇİL (Britanny Louisse Quillen) -HATİCE (Michelle Salery) BERBEROĞLU 

Şu an 25 yaşında olan Seçil Berberoğlu 7 yaşındayken, kardeşi Hatice Berberoğlu (29) ise 3 yaşındayken aileleri tarafından İncirlik Hava Üssü'nde görevli 2 askere satıldı. Hatice'nin isim ve soyismi Michelle Salery, Seçil'in ise Britanny Louisse Quillen olarak değiştirildi. Daha sonra birbirlerini ve biyolojik ailelerini bulan kız kardeşlerin, avukat Elife Kumak aracılığıyla satıldığı iddia edildi. Elife Kumak, “Bu konuyu yargıya taşıyacağım. Onlar sürekli konuşuyorlar ama ben hiçbir zaman konuşmayacağım. Sadece yargıya konuşacağım” dedi.


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