Cezaevinde zehirlenen 98 mahkum hastaneye kaldırıldı

Adıyaman’da ilaçlama çalışması yapılan cezaevinde 98 tutuklu ve hükümlü zehirlenerek hastanede tedavi altına alındı

Adıyaman’ın Musalla Mahallesi’nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’nde gündüz saatlerinde haşerelere karşı yapılan ilaçlamanın ardından akşam tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ve mide bulantısı şikayetleri başladı. Bunun üzerine cezaevi yetkilileri, sağlık görevlilerine haber verdi. İhbarla cezaevine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla kentteki hastanelere götürülen 98 tutuklu ve hükümlüye acil servislerde serum tedavisi uygulandı. Tutuklu ve hükümlülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.