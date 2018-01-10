10/01/2018 10:47


Beşiktaş'ta hareketli saatler taksici aracının içinde ölü bulundu

taksici

İstanbul Beşiktaş'ta bu sabah bir taksici aracının içinde ölü halde bulundu

Bu sabah saat 10.00 civarında, cadde kenarında park halindeki taksinin içindeki sürücüyü hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu polis ekiplerini bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, sağlık ekiplerini de çağırdı. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, taksi şoförü Zafer Çelik'in (54) hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çelik'in cesedi Beşiktaş'taki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Sağlık ekipleri ilk incelemede olayın kalp krizinden kaynaklanmış olabileceği üzerinde dururken vücudunda herhangi bir kesit ve yara izine rastlanmayan Çelik'in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak.


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