09/01/2018 11:55


Flaş eylem hazırlığındaki teröristler gözaltında

terörist

İstanbul'da yapılan operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve 1 otomatik av tüfeği ile çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.


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