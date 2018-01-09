Flaş eylem hazırlığındaki teröristler gözaltında

İstanbul'da yapılan operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DHKP/C adına faaliyette bulunan ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 8 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve 1 otomatik av tüfeği ile çok sayıda mermi, örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.