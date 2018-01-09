Terör örgütü üyesi 8 kişi sabaha karşı gözaltına alındı

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, 10 adrese yaptıkları eş zamanlı baskınlarda aralarında terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan bazı kişilerin de olduğu 8 şüpheliyi yakaladı.Ekipler, baskınlar sırasında zanlıların evlerinin çatıları ile şüpheli gördükleri yerlerde aramalar yaptı. Gözaltına alınarak zırhlı araçlarla Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.