09/01/2018 08:47


Terör örgütü üyesi 8 kişi sabaha karşı gözaltına alındı

terör operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda ekipler, 10 adrese yaptıkları eş zamanlı baskınlarda aralarında terör örgütü PKK'nın dağ kadrosunda yer alan bazı kişilerin de olduğu 8 şüpheliyi yakaladı.Ekipler, baskınlar sırasında zanlıların evlerinin çatıları ile şüpheli gördükleri yerlerde aramalar yaptı. Gözaltına alınarak zırhlı araçlarla Adana Adli Tıp Birimine getirilen şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


çocuklarda diş hastalığı
Diş çürüğü çocuklarda gelişmeyi olumsuz etkiliyor
Crohn hastalığı
Crohn hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir
Burak yılmaz
Burak Yılmaz 'Fenerbahçe maçında gollerimle sahadayım'
Volkan şen
Fenerbahçe Volkan Şen'e dava açtı
Cem Yılmaz
Cem Yılmaz kendi filmi ArifV216'yı eleştirdi
İlgili Haberler
yangın haberleri

Günün ilk saatlerinde yangın paniği

göçmen faciası

Umut yolculuğu 64 göçmene mezar oldu

istanbul operasyon

İstanbul'da 2 bin 400 polisle dev uygulama

soğuk ve yağışlı hava

Yarından sonraya dikkat! Yağış geliyor sıcaklıklar düşecek

Son Dakika Haberleri
çocuklarda diş hastalığı

Diş çürüğü çocuklarda gelişmeyi olumsuz etkiliyor

Crohn hastalığı

Crohn hastalığı nedir ve belirtileri nelerdir

Burak yılmaz

Burak Yılmaz 'Fenerbahçe maçında gollerimle sahadayım'

Volkan şen

Fenerbahçe Volkan Şen'e dava açtı

 Yazarlarımız
turker erturk

Türkiye'de Halk Hareketini Kışkırtırlar ve Desteklerler Mi

Geçen hafta yazdığımız iki yazıyla, İran’da meydana gelen halk hareketinin arkasındaki nedenselliği analiz etmeye çalışmıştık. Analizimizi nesnel olarak yapmıştık ama son tahlilde yaşadığımız ülkenin yani ...

Devam