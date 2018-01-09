09/01/2018 08:09


Günün ilk saatlerinde yangın paniği

yangın haberleri

İstanbul Fatih’teki bir iş hanında sabahın erken saatlerinde nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Büyüyen yangına 5 ilçeden ekipler müdahale etti

Yangın, saat 06.30 civarında Fatih Mollafenari Mahallesi Küçükyıldız Hanı Sokağında bulunan bir iş hanında meydana geldi. Nedeni henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı iş hanında yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 5 ilçeden itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın yerine gelen ekipler yangını söndürmeye çalıştı.

Bir yandan itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da esnaf içerde olan mallarını çıkarmanın derdine düştü. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri handaki dumanı tahliye etti. Yangında yaralanma ve can kaybı olmazken işyerlerinde ciddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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