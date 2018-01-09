09/01/2018 08:06


Umut yolculuğu 64 göçmene mezar oldu

göçmen faciası

Libya'dan Akdeniz'i geçerek İtalya'ya geçmeye çalışan 150 kaçak göçmeni taşıyan lastik bot battı. Olay sonucunda 64 göçmenin boğulduğu öğrenildi

Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İtalya Temsilcisi Flavio di Giacomo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "64 göçmen, cumartesi günü meydana gelen tekne kazası sonucu hayatını kaybetti. 150 göçmeni taşıyan lastik botun batması sonrasında göçmenlerin 86'sı kurtarıldı, 8'inin cesedine ulaşıldı ve 56'sı ise hala kayıp." ifadelerini kullandı.

Giacomo, bilgilerin İtalyan sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenlerden alındığını da aktardı.Bu facia, Akdeniz'de "yılın en ölümcül göçmen trajedisi" olarak kayıtlara geçti.

 


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