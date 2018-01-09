Yarından sonraya dikkat! Yağış geliyor sıcaklıklar düşecek

Meteorolojiden alınan son bilgiye göre yurt genelinde yarından itibaren hava sıcaklıkları başlayacak yağış ile beraber düşecek

Beklenen soğuk ve yağışlı dalgasıyla ilgili son haberler geldi. Bugünden itibaren yurdun batısından başlayarak bulutlanma artıyor, yarından itibaren yağmur geliyor. Yağmurla beraber gün be gün düşecek hava sıcaklıklarının adından kar yağışı bekleniyor. Son dakika verilerine göre kar yağışı için beklenen tarih ise 15 Ocak.

YAĞMUR VE KAR YAĞIŞI GELİYOR

Beklenen ve bir türlü gelmeyen kar yağışı için Meteoroloji’nin işaret ettiği tarihler geliyor. Yarın başlayacak yağmurlar sonrası hafta sonu yağışlar kara dönüşecek. İstanbul’da kar yağışı için ise 15 Ocak Pazertesi günü ihtimallerin yüksek olduğu görülüyor. Bugünden itibaren şemsiyelerinizi hazır tutun.