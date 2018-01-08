08/01/2018 17:54


Bakan açıkladı TSK'ya 9 bin 753 subay ve astsubay alınacak

subay ve astsubay

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, TSK'ya acil ihtiyacı için yetiştirilmek üzere toplam 3 bin 761 subay, 5 bin 992 astsubay alınacağını bildirdi

Bakan Nurettin Canikli, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarının Milli Savunma Bakanlığı altında Milli Savunma Üniversitesi’nde bir araya getirildiğini hatırlattı.Türk Silahlı Kuvvetleri’nin subay ve astsubay ihtiyacı için dış kaynaktan alım yapılacağını ifade eden Canikli, şöyle dedi:

“Acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır.” 


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