08/01/2018 11:18


Atatürk Havalimanı'nda 25 bin 200 zayıflama hapı ele geçirildi

zayıflama hapı

İstanbul Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Atatürk Havalimanı'nda, yasal satışı olmayan 25 bin 200 adet zayıflama hapı ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri tarafından Atatürk Havalimanı'na inen Frankfurt ve Tahran uçaklarının yolcularına ilişkin risk değerlendirmesi sonucu şüpheli görülenler takibe alındı.

Söz konusu yolcular, valizlerindeki şüpheli yoğunluk nedeniyle detaylı aranmak üzere muhafaza personeli nezaretinde Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği'ne götürüldü. Ekiplerin yaptığı kontroller sonucu valizlerdeki toplam 840 kutuda, 25 bin 200 adet Türkiye'de yasal olarak satışı bulunmadığı belirlenen "Tenuate Retard" zayıflama hapı bulundu.

Doktor kontrolü olmadan kullanıldığında ölüm riski bulunan zayıflama haplarına tüketiciye ulaşmadan el konulurken, şahıslar hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatıldı.


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