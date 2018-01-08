08/01/2018 11:04


Hükümet, ünlü dans topluluğunun kıyafetlerinin kapanmasını istemiş

Anadolu Ateşi

Anadolu Ateşi Dans Topluluğu’nun genel sanat yönetmeni Mustafa Erdoğan yaptığı son açıklamada hükümet kanadından kıyafetlerin kapanması yönünde talep olduğunu bildirdi

Hürriyet Gazetesine açıklama yapan Erdoğan, projesini “Ayaklarını kendi topraklarına basan, yönünü Batı’ya çeviren modern bir çalışma” olarak tarif edip “Hükümet kanadından kıyafetlerin kapanması yönünde talep var” diye ekledi.

Erdoğan, İzci’nin “Bu yıl ‘Anadolu Ateşi’ ve ‘Troya’da değişiklik mi yapıyorsunuz” sorusuna “Toplum değiştikçe biz de ayak uyduruyoruz. Ama çizgimizden taviz vermeden, çağdaş yüzümüzü değiştirmeden” diye yanıt verdi.

Bu yanıtı üzerine, “Değişime ayak uydurmak demişken, kıyafetler kapandı mı mesela” sorusuyla karşılaşan Erdoğan, şunları söyledi: “Hayır ama öyle bir talep oluyor yer yer. Genellikle hükümet kanadından olur öyle şeyler. Seyirci bizi kabul etmiş ve bu haliyle benimsiyor, seviyor. Kaldı ki öyle bir şey yaparsak bizim sanatçı kimliğimizde de, muhalif kimliğimizde de taviz vermek diye bir şey yok. Sanatçı, devletten bağımsız iş yapan adama denir.” 

 


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