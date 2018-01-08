08/01/2018 10:16


Flaş teröristlere ait çok sayıda patlayıcı bulundu

silah ve mühimmat

Bingöl'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Genç ilçesi sınırlarında terör örgütü PKK’nın kış üstlenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonda, bir doçka uçaksavar, 79 uçaksavar mühimmatı, 16 el yapımı patlayıcı düzeneği, 22 elektrikli fünye, 1 kilogram A4 patlayıcı, 7 büyük tüp, 3 küçük tüp ve yaşam malzemesi ile kıyafet ele geçirildiği ifade edilen açıklamada, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulandı.

 

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