06/01/2018 14:22


Fethullah Gülen'in firari yeğeni İstanbul'da yakalandı

Fethullah Gülen

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in firari yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen'in İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Gülen, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ümraniye'de saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.


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