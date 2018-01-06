06/01/2018 14:22
Fethullah Gülen'in firari yeğeni İstanbul'da yakalandı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in firari yeğeni Tavus Bin Keysan Gülen'in İstanbul'da gözaltına alındığı öğrenildi
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeliğinden hakkında yakalama kararı bulunan Gülen, Sakarya ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekiplerince Ümraniye'de saklandığı evde yakalandı. Şüphelinin Sakarya'ya getirileceği öğrenildi.