Tuzla'daki kokuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı

İstanbul Tuzla'da onlarca kişinin hayatını etkileyen kokuyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı

İstanbul Tuzla'da atık su kolektör hattına kaçak kimyasal deşarj edilmesi ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 11 vidanjörden daha numune alındı. Numune alınan vidanjör sayısı 15'e çıktı.

Tuzla'da bazı mahallelerde kokuya neden olan ve çok sayıda vatandaşı etkileyen kimyasal atık soruşturmasında daha önce bölgede çalışma yaptığı tespit edilen 4 vidanjörden örnek alınmıştı. Soruşturma kapsamında 11 vidanjörden daha örnek alındı. Alınan numuneler, incelenmek üzere İSKİ'ye gönderildi.