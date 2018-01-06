Türkiye'nin havası en temiz ve en kirli illeri

Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) tarafından Türkiye’nin 2017 hava kirliliği raporu açıklandı

Rapora göre Türkiye’nin havası en kirli üç ili, İstanbul, Ankara ve Adana oldu. Bozoğlu, 2017’de hava kirliliğinde ciddi artışlar olduğuna dikkat çekerken, termik santralların bulunduğu iller için de hava kalitesi ölçümünün yeterli ölçüde yapılmadığını söyledi.

HAVASI TEMİZ 6 İL

ÇMO, Türkiye’nin hava kirliliği haritasını çıkardı. Hazırlanan raporda Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) sınır değerlerine göre sadece 6 kentin havası temiz bulundu. Nefes alınan iller Artvin, Bitlis, Eskişehir, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale olarak sıralandı.

Bunun dışındaki şehirlerin havasının kirli olduğunu belirten ÇMO Genel Başkanı Baran Bozoğlu, “81 ilimizin 6 tanesinin standartlara uygun olduğunu görüyoruz, bunların dışındaki illerde acilen valiliğin ve belediyelerin önlem alması ve çalışma yapması gerekiyor” dedi. Havası en kirli illerimizin başında Ankara ve İstanbul’un geldiğini vurgulayan Bozoğlu, “Ankara’nın Sıhhıye ilçesinde, yani Ankaralı insanların genellikle sağlık hizmeti almak için gittikleri yerde aslında zehirleniyorlar. Burası Ankara’nın en kirli ilçesidir, İstanbul’da Esenyurt ilçesinde yılın 365 gününün 248 günü vatandaş kirli hava solumak zorunda kalıyor” diye konuştu.

ANKARA VE İSTANBUL'DA HAVA KİRLİLİĞİNİN EN FAZLA YAŞANDIĞI YERLER

Rapora göre, Türkiye’nin havası en kirli illerinin başında; İstanbul, Ankara, Adana, Amasya, Manisa ve Bursa geldi. Ankara’da kirliliğin en fazla yaşandığı yer Hacettepe, İbn-i Sina, Yüksek İhtisas, Numune hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı’nın da bulunduğu Sıhhiye oldu. İstanbul’da Esenyurt ve Şirinevler; İzmir’de Gaziemir ve Bayraklı zehir soludu.

Havanın kirli olduğunu tespit etmenin yeterli olmadığı, havayı temizlemek için çalışma yapılması gerektiği vurgulandı.

EVİNİZDEN ÇIKMAYIN!

Belediyelerin kömür yardımı yerine doğalgaz yardımında bulunmasını öneren uzmanlar, “Kalitesiz kömür kullanımı havamızı kirletiyor, bunun yerine doğalgaz yardımında bulunun, trafiğin yoğun olduğu saatlerde mümkün olduğunca evde kalın, çıkmak zorunda kalırsanız da aracınızın camını açmayın” çağrısında bulundu.