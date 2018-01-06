İstanbul'da kar yağışı ne zaman başlayacak

Meteorolojiden edinilen son bilgiye göre İstanbul'da bugün kar yağışı beklenmese de 20 Ocak'tan sonra kent kara teslim olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan 6 Ocak hava durumu tahminlerine göre bugün İstanbul'da kar yağışı beklenmiyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün hava az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli olacak. İstanbul'da kar yağışlarının 20 Ocak'tan sonra görüleceği tahmin ediliyor.