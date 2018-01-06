06/01/2018 08:51


Endonezyalı turist Manisa'da ölü bulundu

olay yeri inceleme

Manisa'nın Salihli ilçesi Sart Mahallesi’ndeki antik kente giden 19 yaşındaki turist tur şirketine ait otobüsün içinde ölü olarak bulundu

Endonezya'dan İstanbul'a gelen 19 yaşındaki Nugroho Wijay Kusuma, annesi Minarni Lıstyowatı (53) ile özel bir tur şirketine ait otobüsle Salihli'ye geldi. Sart Mahallesi’ndeki Gymnasium tarihi ören alanına geldiklerinde tur otobüsünde bulunan Kusuma'nın hareketsiz olduğunu gören annesi Lıstyowatı durumu hemen tur yetkililerine bildirdi. Tur yetkililerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 19 yaşındaki Kusuma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kusuma'nın cenazesinin ise savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan anne Lıstyowatı'nın jandarmaya verdiği ifadesinde ise oğlunun mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetinin olduğunu, ayrıca bir yıl öncede oğlunun testis kanserinden ameliyat olduğunu, ölümü ile ilgili herhangi bir şüpheli bir durumun bulunmadığını, rahatsızlığından dolayı yaşamını yitirmiş olabileceğini ifade etti. Jandarma, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.


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