06/01/2018 08:07
Hakkari'de görev yapan akademisyen ölü bulundu
Hakkari Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Yüksekova Meslek Yüksekokulunda görev yapan Faik Ahmet Karavelioğulları evinde ölü olarak bulundu
Gazi Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yalnız yaşayan Yrd. Doç.Dr. Karavelioğulları'ndan uzun süre haber alınamaması üzerine polise haber verildi.Çilingir yardımı ile kapıyı açarak içeri giren polis ekipleri, Karavelioğulları'nı ölmüş halde buldu. Akademisyenin cesedi, otopsi için Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.