Tüfeği kazara ateş alan asker şehit oldu

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre Kuzey Irak'ta devam eden operasyon sırasında 1 asker şehit oldu

Kuzey Irak’ta bir asker şehit oldu. Açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri’nden geldi. Açıklamada şu satırlara yer verildi: “05 Ocak 2018 tarihinde Irak kuzeyi Kani Rash bölgesinde icra edilen operasyon esnasında kendi tüfeğinin kazaen ateş alması sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.”