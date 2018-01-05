05/01/2018 14:04


Sanatçı Münir Özkul'un cenaze töreni ne zaman

Münir Özkul

Münir Özkul'un kızı Güler Özkul, babası için Pazar günü ya da pazartesi günü Teşvikiye Camii'nde cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı

Türk sinemasının usta isimlerinden Münir Özkul, 93 yaşında, evinde vefat etti. Canlandırdığı "Mahmut Hoca" ve "Yaşar Usta" karakterleriyle Türk izleyicisinin hafızalarında yer edinen Özkul, uzun süredir rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi görüyordu.

Usta oyuncu Münir Özkul, 92 yaşında hayatını kaybetti. Özkul bu sabah saatlerinde Beyoğlu'ndaki evinde vefat etti. Haberi alan yakınları ve sanatçı dostları eve geldi.

"ASILSIZ HABERLERLE BUGÜNE HAZIRLANMIŞ OLDUK"

Evinin önünde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Güner Özkul, 'Uzun bir süreçti. Defalarca asılsız haberlerle bugüne hazırlanmış olduk. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'a tedavi sürecinde bizi hiç yalnız bırakmadığı, yardımcı olduğu için çok teşekkür ediyorum.'


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