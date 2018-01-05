05/01/2018 13:59


İzmir'deki saldırıda şehit düşenler anıldı

izmir adalet sarayı

Geçtiğimiz yıl İzmir Adalet Sarayı’na düzenlenen saldırı sonucunda şehit düşen polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için anma töreni düzenlendi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de katıldığı İzmir Adalet Sarayı'ndaki törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Adalet Bakanı Gül, törende "Biz biliyoruz ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu topraklarda özgürce bağımsızca yaşıyorsak şehitlerimizin uğruna verdikleri canlar sayesinde" diye konuştu.


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