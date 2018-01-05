05/01/2018 12:28


Mustafa Kemal Atatürk Münir Özkul'a bakın ne demiş

Mustafa Kemal Atatürk

12 yaşında iken Muhsin Ertuğrul tarafından Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ile tanıştırılan Münir Özkul'a Atatürk "Çocuk çok büyük bir tiyatrocu olacaksın" demiş

Muhsin Ertuğrul “İnsan ve Tiyatro Üzerine Gördüklerim” kitabında Münir Özkul hakkında çok az bilinen bir anıya yer verir. Münir Özkul henüz 12 yaşındayken Ankara’da bir tiyatro oyununda sahneye çıkar. Atatürk bu tiyatronun seyircileri arasındadır. Tiyatro da etkili bir performans sergileyen Münir Özkul, dönemin diğer bir efsanesi Muhsin Ertuğrul tarafından Atatürk’le tanıştırılır. Atatürk ona övgü ile karşılık verir. Ve ona:”Çocuk çok büyük bir tiyatrocu olacaksın”, der. Ve başını okşayıp alnından öper.

Kaynak: Sözcü

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