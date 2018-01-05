05/01/2018 06:01


Şehit polis Fethi Sekin için anma töreni düzenlenecek

Fethi Sekin

İzmir Adliyesi önünde geçtiğimiz sene bugün gerçekleşen terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ile mübaşir Musa Can için tören düzenlenecek

Sabah saatlerinde saldırının gerçekleştiği "C Kapısı" önünde başlayacak etkinliklerde Fethi Sekin ve Musa Can ile ilgili video gösterimleri yapılacak, İl Müftüsü Ramazan Muslu şehitler için dua edecek.Daha sonra Yargı ve Güvenlik Muhabirleri Derneği tarafından İzmir Adliye Sarayı C Blok zemin katında hazırlanan fotoğraf sergisi ile İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından C Kapısı önünde yapılan Fethi Sekin heykelinin açılışı gerçekleştirilecek. 

Öğleyin de Bayraklı Manavkuyu Fatih Camisi'nde şehitler için Kur'anı Kerim ve mevlit okutulacak, İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce pilav, helva ve lokma ikramı yapılacak. Saat 15.00'te de İzmir Demokrasi Üniversitesi'nde şehitleri anma paneli düzenlenecek.


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