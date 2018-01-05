05/01/2018 05:55


Süper Loto sonuçları açıklandı 4 Ocak 2018

Süper Loto 4 ocak

Milli Piyango İdaresi' tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişinin 4 Ocak tarihinde kazandıran rakamları belli oldu

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 lira 70'er kuruş, 3 bilen 149 bin 148 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 4 milyon 863 bin 366 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 514 bin 816 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 964 bin 997 lira 59 kuruş kamuya aktarılacak.

3, 15, 20, 30, 40, 52


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