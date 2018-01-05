Dikkat şiddetli fırtına geliyor

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Güney Ege'de şiddetli fırtına bekleniyor

Yapılan son tahminlere göre Bodrum-Kaş arasında rüzgarın kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, açıklarda ise yer yer 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına beklendiği ifade edildi. Fırtınanın, bu akşam saatlerine doğru etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği belirtilen açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.