05/01/2018 05:23


İstanbul'da hareketli saatler yaşandı, 4 saldırgan Fatih'te dehşet saçtı

istanbul haberleri

İstanbul Fatih'te dün akşam 4 kişi, yabancı uyruklu diğer kişiye silahlı saldırı düzenledi. O sırada olay yerinden geçen bir kadın kurşunların hedefi oldu

Olay, Aksaray’da bulunan Ahmediye Caddesi üzerinde meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kişi, daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen kişilerle cadde üzerinde tartışmaya başladı. Bunun üzerine yabancı uyruklu kişi cadde üzerindeki bir markete doğru kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Saldırganlar, kaçan kişiyi marketin önünde yakalayarak kurşun yağmuruna tuttu. Bu arada, yoldan geçen bir kadın da kurşunların hedefi oldu.Saldırganlar olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları çevredeki hastanelere götürdü.Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Özel harekat timleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıkları, saldırganların olayın ardından kaçtığını söyledi. Yaralıların, durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.


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