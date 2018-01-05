05/01/2018 05:17


Mersin'i şiddetli yağış vurdu okullar tatil edildi

tarsus

Mersin'in Tarsus ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle tarım alanlarını su basınca 80 tarım işçisi tahliye edildi. Kentteki okulla bugün için tatil edildi

İlçede dün sabahtan akşama kadar devam eden yağışlar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle Bahşiş ve Kulak mahallelerindeki bazı tarım arazilerini su bastı, bölgedeki çoğunluğu Suriyeli işçilere ait çadırlar da zarar gördü.Yağışların devam etmesi nedeniyle çadırları zarar gören 80 işçi itfaiye ve jandarma ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi. TAZİYE EVİ'NE YERLEŞTİRİLDİLER İşçiler toplu taşıma araçlarıyla Şahin Mahallesi'nde bulunan Tarsus Belediyesi Av. Abdülaziz Nokay Gürdemir Yapı Taziye Evi'ne yerleştirildi. Tahliye edilenlere belediye ve mahalle sakinleri tarafından battaniye, yorgan, yastık, halı gibi malzemeler verildi, Tarsus Kaymakamlığınca da çorba ikram edildi. Bazı hayırseverler tarafından da Suriyeli çocuklara süt, çikolata, bisküvi gibi gıda malzemeleri dağıtıldı. OKULLAR KAPATILDI Şahin Mahallesi Muhtarı Hüseyin Aydın, yaptığı açıklamada, zor günde dayanışma örneği sergilediklerini belirterek, tarım işçilerini en iyi şekilde misafir etmeye çalıştıklarını söyledi.Bu arada Tarsus kaymakamlığı, ilçedeki tüm okulların yarın tatil edildiğini bildirdi.

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