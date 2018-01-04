CHP'li belediye başkanı Murat Hazinedar görevden alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar görevden alındı

İçişleri Bakanlığı, Hazinedar'ın görevden alınma gerekçelerini; belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi tutularak iş sahiplerinden zorla para alınması, usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız menfaat temin edilmesi olarak açıkladı. Hazinedar, 2014 yerel seçimlerinde yüzde 77 oranında oy ile Beşiktaş Belediye Başkanlığı'na seçilmişti. CHP'li Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi de 6 Aralık 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 'Mülkiye müffetişlerinin raporları ve adli soruşturmalar ve kovuşturmalar nedeniyle' görevinden alınmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

"Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Belediye Meclis Üyeleri Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil Anayasanın 127 nci maddesinin verdiği yetki doğrultusunda İçişleri Bakanlığınca 04/01/2018 tarihinde görevden uzaklaştırılmışlardır.