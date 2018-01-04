04/01/2018 07:29


Uyuşturucu operasyonunda saldırganlar polise ateş açtı

polis çatışma

Bursa'da gece yarısı narkotik polisleri tarafından eve düzenlenen baskında iki kişinin pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu bir polis yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana gelen olayda Bursa Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu tespit ettikleri bir eve operasyon düzenledi.

Ekiplerin eve gireceği sırada hemen bitişikteki binanın alt katında bulunan elektrikçi dükkanından çıkan 31 yaşındaki Okan U. ve kardeşi 19 yaşındaki Ümit U., ellerinde pompalı tüfek ve tabanca ile polislere ateş açtı.

Kısa süreli çatışmada polis memuru V.Ç., belinden yaralandı. İşyerine giren iki saldırgan daha sonra polislerin ikna etmesiyle teslim oldu. Yaralanan polis memuru V.Ç. ise Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı polisin durumunun iy olduğu belirlendi.

Polislerin baskın düzenlediği ev ile iki kardeşin ateş açtığı işyerinde yapılan aramalarda metamfetamin, esrar, hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek çok sayıda bıçak ve sopa ele geçirildi. Polislerle çatışan 2 saldırgan ile operasyon yapılan evde 2 kişi olmak üzere 4 şüpheli gözaltına alındı.

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