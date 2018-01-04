04/01/2018 05:55


Otomobildeki 2 kişinin sır ölümü

cinayet haberleri

Aksaray'da 1'i kadın olmak üzere 2 kişi otomobilde vurulmuş halde bulundu

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen olayda şarampolde bir aracın içinde 2 kişinin vurularak öldürüldüğü ihbarını alan jandarma ekipleri bölgeye gelerek araştırma yaptı.Bölgede yapılan aramada jandarma ekipleri şarampolde bulunan otomobilin içerisinde Mediha Akdağ (29) ve Tuncer Kütük'ü (27) tabancayla vurularak öldürülmüş olarak buldu.Olay yeri inceleme ekipleri araç ve cesetler üzerinde geniş çaplı inceleme yaptı.Yapılan incelemelerin ardından olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaparak olayla ilgili soruşturma başlattı.İki kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Aksaray Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.Olayı kimin veya kimlerin gerçekleştirdiğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.


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