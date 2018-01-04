04/01/2018 05:25


Almanya'da yaşayan gurbetçiler maddi yardımdan yararlanamayacak

gurbetçi Türkler

Yeni yıl itibariyle yürürlüğe giren 'Otomatik Bilgi Transferi' ile sosyal yardım alan Almanya'da yaşayan gurbetçilerin Türkiye'de herhangi bir mal varlığının tespit edilmesi durumunda onlara yapılan maddi yardım kesilecek

Avrupa Türk İşadamları Birliği Başkanı Ahmet Güler, yurt dışında yaşadıkları ülkede sosyal yardım alan gurbetçilerin 1 Ocak 2018’den itibaren mercek altına alındığını anlaşma kapsamında yardım alan kişilerin Türkiye’deki mal varlıklarının inceleneceğini söyledi.

Almanya’da yaklaşık 1 milyon tüm Avrupa’da ise 1.5 milyon aşkın kişinin sosyal yardım aldığına dikkat çeken Güler, anlaşmanın gurbetçilere “Kendi ülkendeki mal varlığını sat onunla geçin” dediğini, bunun Avrupa’da yaşayan ve sosyal yardım alan Türkler için çok kötü sonuçlar doğuracağını vurguladı. Ahmet Güler, Almanya’da yaşayan Türklerin büyük bölümünün bu anlaşmadan habersiz olduğunu, haberi olanların da Türkiye’nin bu bilgileri vermeyeceğine inandığını vurguladı.

'MUHTAÇ OLANI VURACAK'

Almanya’da mali müşavirlik yapan Inal Unternehmens- & Steuerberatung’un sahibi Süreyya İnal, Almanya’daki 3 milyon Türk göçmenin büyük bölümünün sosyal yardımlarla ayakta kaldığına işaret ederek, “Bu anlaşma muhtaç olanı vuracak. Çoğunun gelir seviyeleri düşük. Burada ciddi bir mağduriyet yaşanacak. İnsanlar yüklü avukatlık ücretleri vermek zorunda kalacak. TC kimlik numarası ile kimin üzerine neler kayıtlı bunlar ortaya çıkacak. Özellikle veraset konularında insanlar hem Türkiye’de hem Almanya’da vergi vermek durumunda kalacak” ifadesini kullandı. 

'İNSANLARDA TEPKİ VAR'

İnal, “Almanya diyor ki önce ülkendeki mal varlığını sat sonra gel sosyal yardım kullan. Tamamıyla kişiyi sıfıra indiren bir uygulama. İnsanlarda bir tepki var. Hem Türkiye’den geliri var hem de Almanya’dan sosyal yardım alıyor. Birbirini ispiyonlayan var. Ama kimse empati kurmuyor. Asgari ücret nedir diye bakmıyor. Sosyal yardım alanların çoğu çocuğunu evde bırakıp çok az paraya çalışıyor” dedi. Sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili olarak büyükelçiliğin, sivil toplum örgütlerinin bilgi vermesi gerektiğini anlatan İnal, en alt düzeydeki en eğitimsiz kişilerin bundan etkileneceğine işaret etti.

Türkiye ve Almanya

Avrupa Türk İşadamları Birliği Başkanı Ahmet Güler, Almanya’da sosyal yardım alıp da mal varlığını beyan etmeyenlerin alacağı cezaları ise, “Sosyal yardım kesilecek. Vergi kaçırmadan dolayı cezayi müeyyide uygulanacak. Cezai sorumluluktan dolayı hapis cezası uygulanabilir. Almanya’da emeklilik maaşı alıyorlarsa buna el konulabilir. Türkiye’ye geri dönebilirler. Gidip kendini ihbar eden kişi ise sadece vergiyi ödeyecek cezayi sorumluluktan kurtulacak” şeklinde özetledi. Uzmanlara göre, Türkiye hükümetinin Otomatik Bilgi Transferi anlaşmasının sonuçlarını düşünmeden aceleyle imzaladığına işaret etti. Anlaşmayla üye bir ülke, kendisinden istenmesi durumunda vatandaşlarının banka bilgilerini diğer üye ülkelere vermesi zorunlu.


polis çatışma
Uyuşturucu operasyonunda saldırganlar polise ateş açtı
deprem haberleri
Son dakika Balıkesir'de deprem oldu
cep telefonu ile uyumak
Cep telefonu ile uyumak kısır yapıyor
altın fiyatları
Altın fiyatlarında son durum ne işte güncel altın fiyatları 4 Ocak 2018
türkiyede turizm
Financial Times 'Türkiye'de turizm yeniden canlandı'
İlgili Haberler
polis çatışma

Uyuşturucu operasyonunda saldırganlar polise ateş açtı

deprem haberleri

Son dakika Balıkesir'de deprem oldu

türkiyede turizm

Financial Times 'Türkiye'de turizm yeniden canlandı'

cinayet haberleri

Otomobildeki 2 kişinin sır ölümü

Son Dakika Haberleri
cep telefonu ile uyumak

Cep telefonu ile uyumak kısır yapıyor

altın fiyatları

Altın fiyatlarında son durum ne işte güncel altın fiyatları 4 Ocak 2018

gazze saldırı

İsrail Gazze'deki tarım arazilerini bombaladı

ABD kuzey kore

ABD Kuzey Kore'ye yönelik askeri operasyon iddiasını yalanladı

 Yazarlarımız
eser nisan yagmur

Londra Sanat Fuarı Bu yıl Sokak Sanatçılarını Ağırlıyor

Her yıl yeni yılın hemen ertesinde düzenlenen,sanatseverlerin sabırsızlıkla beklediği "Londra Sanat Fuarı" 17 Ocak’da açılıyor. Bu satırları yazdığım sıralarda sokak sanatçıları arasında açılış gecesi telaşı vardı ...

Devam