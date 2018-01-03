03/01/2018 13:53


Meral Akşener'in konvoyunda korkutan kaza

meral akşener konvoy

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'a doğru yol alırken konvoyda kaza meydana geldi. Kazada yaralanan kişi yok

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il başkanlığının açılış törenine katılmak üzere geldiği Giresun´da, havalimanında partililer tarafından davul ve zurna eşliğinde coşkuyla karşılandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, saat 11.20´de tarifeli uçakla geldiği Ordu-Giresun Havalimanı’nda, Genel Başkan Yardımcıları Koray Aydın ve Ümit Özdağ tarafından karşılandı. Havalimanında toplanan partililer, Akşener´e sevgi gösterilerinde bulundu. Davul- zurna ile karşılanan Akşener partililerle tokalaştı, fotoğraf çektirdi. Partili kadınlarla bir süre sohbet eden Akşener, VIP salonu çıkışında kalabalık partili grubunun sevgi gösterileri nedeniyle makam aracına güçlükle ilerledi. Akşener, parti binasının açılışına katılmak üzere Giresun´a hareket etti.


kemal kılıçdaroğlu
CHP liderinden o isimle sürpriz görüşme
eser nisan yagmur
Londra Sanat Fuarı Bu yıl Sokak Sanatçılarını Ağırlıyor
Necdet Sivaslı Barzani’ye ABD Koruması
İran’da kardeş kavgasına doğru
Türker ERTÜRK
FARS BAHARI MI GELİYOR
robin van persie
Aykut Kocaman van Persie'yi gözden çıkardı
İlgili Haberler
Bank Asya

Bank Asya hissedarlarına İstanbul merkezli operasyon başlatıldı

Bahçelievler 7. Cadde

Başkentin ünlü caddesi için referanduma gidiliyor

yağışlı hava

Yurtta havalar nasıl olacak 3 Ocak il il hava durumu

ankara haberleri

Ankara'daki felakette az kalsın bir aile yok oluyordu

Son Dakika Haberleri
kemal kılıçdaroğlu

CHP liderinden o isimle sürpriz görüşme

eser nisan yagmur

Londra Sanat Fuarı Bu yıl Sokak Sanatçılarını Ağırlıyor

Necdet Sivaslı Barzani’ye ABD Koruması

İran’da kardeş kavgasına doğru

Türker ERTÜRK

FARS BAHARI MI GELİYOR

 Yazarlarımız
turkker erturk

Türkiyenin En Önemli Güvenlik Sorunu

Geçen yazımda; ABD Başkanı Trump’ın 18 Aralık 2017’de açıkladığı Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nin ülkemiz, bölgemiz ve yer küremiz için ne anlama geldiğini anlatmaya çalışmıştım. Bugünkü ...

Devam