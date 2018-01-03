Bank Asya hissedarlarına İstanbul merkezli operasyon başlatıldı

FETÖ üyesi oldukları tespit edilen ve Bank Asya'nın hissedarı 98 kişi için İstanbul merkezli operasyon başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Bank Asya'nın yönetim organlarını belirlemede, ticari ve idari karar almada yetki ve oy hakkı bulunan A Grubu 68 eski hissedar hakkında, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.Devam eden operasyonlarda 49 şüphelinin gözaltına alındığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü bildirildi. Öte yandan zanlılardan 2’sinin yurt dışında olduğu tespit edildi.