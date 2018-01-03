03/01/2018 09:19


Başkentin ünlü caddesi için referanduma gidiliyor

Bahçelievler 7. Cadde

Ankara’nın ünlü caddelerinden Bahçelievler 7. Cadde’nin yayalaştırılması için CHP’li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen referandum yapacaklarını açıkladı

Ankara’nın ünlü caddesi için referandum kararıCaddenin araç trafiğine kapatılması konusunun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ile yaptıkları görüşmede gündeme geldiğini kaydeden Taşdelen, “Vatandaş yayalaştırılsın derse Büyükşehir ile ortak proje hazırlayacağız” dedi.

İKÂMET EDENLER KATILACAK

Taşdelen, yılın ilk aylarında yapmayı hedefledikleri referandumla ilgili Hürriyet’e şu açıklamayı yaptı: “Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Sayın Mustafa Tuna ile bir görüşmemiz oldu. Ben 7. Cadde’nin yayalaştırılmasını önerdim. Cadde, Büyükşehir’e bağlı olduğu için o da yayalaştırılmasına olumlu baktı ve ‘Tamam’ dedi. Çankaya Belediyesi olarak referandum yapacağız. Orada ikamet eden vatandaşlarımız katılacak.

ÇİĞDEM MAHALLESİ’NDE DE YAPMIŞTIK

Muhtarlarımızla ve sivil toplum kuruluşlarıyla (STK) beraber organize edeceğiz. Vatandaş yayalaştırılsın derse Büyükşehir ile ortak proje hazırlayacağız. Çankaya olarak biz yayalaştırılmasını istiyoruz. Referandum kararı Büyükşehir ile ortak çıktı. Çiğdem Mahallesi’nde daha önce bir referandum yaptık. Futbol tesisleri vardı vatandaşa onun ne olmasını istiyorsunuz diye sormuştuk, yüzde 94 ‘park olsun’ dedi biz de yaptık. Burada da aynısını yapacağız.

TUNALI’DA DA OLABİLİR

Bahçelievler bölgesindeki muhtarlar, dernekler, STK’lar ve esnafla görüşerek en kısa sürede sandığı kuracağız 7. Cadde yayalaştırılsın mı sorusuyla evet ve hayır seçeneklerinini sunacağız. Büyükşehir referandumun için de olabilir. Burası başarılı olursa Bestekâr ve Tunalı için de model olabilir. İlk adım buradan atılmış olur.”

Kaynak: Hürriyet


enflasyon rakamları
TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı
memur ve emekli zammı
Memur ve emeklilerin beklediği zam oranı belli oldu
Bank Asya
Bank Asya hissedarlarına İstanbul merkezli operasyon başlatıldı
ara transfer dönemi
Ara transfer dönemi yarın başlıyor
otobüs kazası
Otobüs uçuruma yuvarlandı 48 ölü var
İlgili Haberler
Bank Asya

Bank Asya hissedarlarına İstanbul merkezli operasyon başlatıldı

yağışlı hava

Yurtta havalar nasıl olacak 3 Ocak il il hava durumu

ankara haberleri

Ankara'daki felakette az kalsın bir aile yok oluyordu

maltepe cinayet

Cinnet getiren baba kız çocuklarını öldürdü sonra intihar etti

Son Dakika Haberleri
enflasyon rakamları

TÜİK Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı

memur ve emekli zammı

Memur ve emeklilerin beklediği zam oranı belli oldu

ara transfer dönemi

Ara transfer dönemi yarın başlıyor

otobüs kazası

Otobüs uçuruma yuvarlandı 48 ölü var

 Yazarlarımız
turkker erturk

Türkiyenin En Önemli Güvenlik Sorunu

Geçen yazımda; ABD Başkanı Trump’ın 18 Aralık 2017’de açıkladığı Ulusal Güvenlik Strateji Belgesi’nin ülkemiz, bölgemiz ve yer küremiz için ne anlama geldiğini anlatmaya çalışmıştım. Bugünkü ...

Devam