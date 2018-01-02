02/01/2018 20:17


Cinnet getiren baba kız çocuklarını öldürdü sonra intihar etti

maltepe cinayet

İstanbul Maltepe'de cinnet getiren baba 2-4 yaşlarında 2 kız çocuğunu pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son verdi

İddiaya göre, Anne Dilek Yardım kapıyı açıp evlerine girdiğinde eşi Ali Yardım, kızları Elif Mina ile Miray Hira'nın cesetleriyle karşılaştı. Annenin olayı görerek sinir krizi geçirmesi üzerine mahalle sakinleri toplandı. Ardından mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, baba Ali Yardım'ın iki kızını pompalı tüfek ile öldürdükten sonra aynı tüfekle kendine ateş ederek intihar ettiği belirlendi. 

Sinir krizi geçiren anne Dilek Yardım, ambulansla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor. Olayla ilgili konuşan ev sahibi, "Apartmanda kiracıydı kendisi, biz de duyduklarımızı söylüyoruz ama iki çocuğunu ve kendini öldürmüş." dedi.


maltepe cinayet
Cinnet getiren baba kız çocuklarını öldürdü sonra intihar etti
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