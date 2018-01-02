Polis Semih Özakça'nın annesini gözaltına aldı

KHK ile görevlerinden ihraç edilen açlık grevindeki akademisyenler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için Ankara Güvenpark'ta eylem düzenleyen Semih Özakça'nın annesi Sultan Özakça ile Gülmen'in kardeşi Beyza Gülmen gözaltına alındı

Polis "Oğlum Semih Özakça yaşasın, işe geri alınsın" pankartı taşıyan anne Özakça'yı ve "Ablam Nuriye Gülmen yaşasın, işe geri alınsın" pankartı taşıyan Beyza Gülmen'e izin vermedi.

Polis Semih Özakça'nın annesini yerlerde sürükleyerek gözaltına aldı.

Annesi gözaltına alınan Semih Özakça ise "Bir annenin; sevgiyle, hüzünle ve öfkeyle oğlunun yanında duruşuna, onun zarar görmemesi için çırpınışına tanık oluyor bütün dünya. Bu zulmü yapanların annemin gözlerinin içine bakarak konuşmaya cesareti var mı? Ben onun gözlerdeki hüznü her an görüyorum ve gözlerimi kaçırıyorum." dedi. Annesinin yerde sürüklendiği fotoğrafı paylaşan Özakça "Bu fotoğraflara iyi bakın. Bugün işime dönüp hayatta kalmam için sesini duyurmaya çalışırken gözaltına alınan annemin ayaklarına, kollarına, yüzüne, gözlerine iyi bakın." ifadelerini kullandı. Özakça"Aldığım habere göre annem sinir krizi geçirmiş ve fenalaşmış. Mahluklar yaptığı zulümde boğulsun." dedi.