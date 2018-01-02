02/01/2018 16:36


İzmir'in altından 2 bin yıllık tarih çıktı

İzmir haberleri

İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde 2 binlik oda mezarlar bulundu

Sabancı Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni, Sabancı Vakfının iş birliğiyle sürdürülen İzmir'in Torbalı ilçesindeki Metropolis Antik Kenti'nde 2017 yılının kazı çalışmaları tamamlandı.Kazı çalışmalarında, kentteki sosyal yaşama ve ölü gömme adetlerine ışık tutan buluntular tespit edildi. Yüzey araştırmalarıyla da Metropolis’in ticari hayatına dair önemli yapılar kayıt altına alındı.

Oda mezarlar

Şimdiye kadar hep tek kişilik mezarların bulunduğu Metropolis’te, ilk kez antik dönemin önemli mezar yapılarından biri sayılan ve milattan sonra birinci yüzyıla tarihlendirilen tonozlu oda mezarlara rastlandı. Mezar odalarında aile, akraba ve dostların ölünün arkasından gerçekleştirdiği ritüel olduğuna işaret eden kandil, bronz ayna ve kaşık, cam ve seramik gözyaşı şişesi gibi mezar hediyeleri bulundu.Oda mezarlarda en çok rastlanan obje ise "ölünün yolunu aydınlatması" amacıyla konulduğu düşünülen kandiller oldu.

Şimdiye kadar 11 binin üzerinde tarihi eserin gün yüzüne çıkartıldığı ve "ören yeri" statüsü kazanan antik kenti son iki yıldır binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Antik çağda aile kavramı

Kazı Başkanı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Serdar Aybek, Metropolis’te ve çevresinde yürütülen çalışmalarla yeni keşiflerin yapıldığını vurguladı. Kazılarda hem Metropolis halkının sivil yaşamına hem de çevre kentlerle ilişkilerine dair pek çok yeni buluntularla karşılaştıklarını anlatan Aybek, "Kentte ilk kez gördüğümüz tonozlu oda mezarlar, Metropolis halkının kültürel izleri ve ölü gömme adetleri ile ilgili önemli veriler ortaya koyuyor. Yeni buluntulara göre Metropolis’te aile kavramı milattan sonra birinci yüzyılda sağlam temellere dayanıyor, toplumda saygı görüyor. Kaleler ise kentin, döneminin ticari hayatında üstlendiği kilit noktaya vurgu yapıyor." ifadelerini kullandı.

Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan ise vakıf olarak kültürel mirasa sahip çıkmayı, dünya tarihi için önemli bir kenti gün ışığına çıkarmayı hedeflediklerini bildirdi. 


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