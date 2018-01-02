02/01/2018 16:22


Hatay'a Suriye'den 2 top mermisi atıldı

top mermisi

Suriye tarafından atılan 2 top mermisi Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına düştü

Suriye'de Esad rejimine ait bir noktadan atıldığı belirlenen 2 top mermisi Yayladağı ilçesi Belengöz Hudut Karakolu yakınlarındaki boş araziye isabet etti. Herhangi bir kaybın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri atışın yapıldığı noktaya misliyle karşılık verdi.Bu arada Beşşar Esad rejimine ait birliklerin, Hatay sınırı yakınlarındaki muhaliflerin kontrolündeki köylere yönelik saldırıları devam ediyor.


Cengiz Ünder
Cengiz Ünder 2017'nin en iyi genç oyuncusu ödülünü aldı
çocuk sağlığı
Fazla atıştırmalık tüketimi çocuklarda obezite riskini arttırıyor
meme kanseri
Meme kanseri teşhisi genç kuşağa doğru kayıyor
Bahar Öztan
Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı
Domagoj Vida
Domagoj Vida İstanbul'a geldi yarın imzayı atacak
İlgili Haberler
Barış Manço

Barış Manço doğum gününde anılıyor

İzmir haberleri

İzmir'in altından 2 bin yıllık tarih çıktı

hava durumu

İl il hava durumu 2 Ocak 2018

yağışlı hava

Yağış geri dönüyor sıcaklıklar düşecek

Son Dakika Haberleri
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder 2017'nin en iyi genç oyuncusu ödülünü aldı

çocuk sağlığı

Fazla atıştırmalık tüketimi çocuklarda obezite riskini arttırıyor

meme kanseri

Meme kanseri teşhisi genç kuşağa doğru kayıyor

Bahar Öztan

Bahar Öztan yeniden hastaneye kaldırıldı

 Yazarlarımız
vatan oz

Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL

İnanılır gibi değil. Londra’dan Türkiye’ye tatile her gittiğimizde fiyatları kontrol ediyorum. Elim Türkiye’de hangi ürüne dokunsa beynim “Londra’da daha ucuz” diyor. 4 yıl önce köşe ...

Devam