Hatay'a Suriye'den 2 top mermisi atıldı

Suriye tarafından atılan 2 top mermisi Hatay'ın Yayladağı ilçesi kırsalına düştü

Suriye'de Esad rejimine ait bir noktadan atıldığı belirlenen 2 top mermisi Yayladağı ilçesi Belengöz Hudut Karakolu yakınlarındaki boş araziye isabet etti. Herhangi bir kaybın olmadığı olay sonrası hudut birlikleri atışın yapıldığı noktaya misliyle karşılık verdi.Bu arada Beşşar Esad rejimine ait birliklerin, Hatay sınırı yakınlarındaki muhaliflerin kontrolündeki köylere yönelik saldırıları devam ediyor.