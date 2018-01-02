02/01/2018 11:10


İl il hava durumu 2 Ocak 2018

hava durumu

Meteorolojiden alınan son tahminlere göre hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde artacak doğu bölgelerde ise 3 dereceye kadar azalacak

Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 9

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14

İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15

Adana: Parçalı ve az bulutlu 15

Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14 

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı -1

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11


hava durumu
İl il hava durumu 2 Ocak 2018
Domagoj Vida
Beşiktaş'ın yeni transferi Vida İstanbul'a geliyor
Hande Yener
Yılbaşı gecesi seyirciler Hande Yener'i yuhaladı
Deniz Baykal
Ertuğrul Özkök Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi
WhatsApp
Dikkat WhatsApp artık bu telefonlarda yok
İlgili Haberler
yağışlı hava

Yağış geri dönüyor sıcaklıklar düşecek

Dışişleri Bakanlığı

Türkiye'den İran'daki olaylara ilişkin ilk açıklama

Hüsamettin Arslan

Prof. Dr. Hüsamettin Arslan hayata veda etti

üsküdar yangın

Son dakika Üsküdar'da korkutan yangın

Son Dakika Haberleri
Domagoj Vida

Beşiktaş'ın yeni transferi Vida İstanbul'a geliyor

Hande Yener

Yılbaşı gecesi seyirciler Hande Yener'i yuhaladı

Deniz Baykal

Ertuğrul Özkök Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi

WhatsApp

Dikkat WhatsApp artık bu telefonlarda yok

 Yazarlarımız
vatan oz

Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL

İnanılır gibi değil. Londra’dan Türkiye’ye tatile her gittiğimizde fiyatları kontrol ediyorum. Elim Türkiye’de hangi ürüne dokunsa beynim “Londra’da daha ucuz” diyor. 4 yıl önce köşe ...

Devam