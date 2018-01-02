Yağış geri dönüyor sıcaklıklar düşecek

Yarın yurda girecek yağışlarla beraber hava sıcaklıkları da düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yarın batı bölgelerde kendini gösterecek yağışlar adım adım doğu bölgelere doğru ilerleyecek. Yağışlar iç ve yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar olarak görülecek ancak etkili bir kar yağışı beklenmiyor.

İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm Türkiye yarından itibaren yağmurlu havanın etkisi altına girecek. Bulutlanan hava ve kendini gösteren yağışlarla beraber hava sıcaklıkları birkaç derece birden düşecek. Hafta sonunun ilk gününde yurdu parçalı bulutlu ve mevsim normallerinin üzerinde bir hava bekliyor.