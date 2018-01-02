02/01/2018 07:57


Mesut Yılmaz ve eşinden teşekkür ilanı

Mesut Berna Yılmaz

Eski Başbakan Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz, oğulları Yavuz Yılmaz'ın vefatının ardından teşekkür ilanı yayınladı

Cenazeye katılan, acılarını paylaşanlara yönelik Yılmaz Ailesi'nin ilanında THY'nin 15 Aralık tarihinde Los Angeles- İstanbul uçuşunun tüm yolcu ve ekibine de teşekkür edildi. Beykoz'daki evlerinde intihar eden Mehmet Yavuz Yılmaz'ın ölüm haberi ABD'de bulunan anne ve babasına iletilmemişti. Türkiye'ye doğru yola çıkan Mesut ve Berna Yılmaz'ın haber sitelerinden olayı öğrenmemeleri için THY uçakta yolcuların kullandığı interneti kapatmıştı.


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