Abdulkadir Selvi'den ABD ile ilgili bomba iddia

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk’te katıldığı programda İran'da devam eden gösterilere ilişkin açıklama yaptı

ABD’nin Ortadoğu’daki planlarına dikkat çeken Selvi, yaptığı açıklamada, “Amerika bölgeyi dizayn etmeye çalışıyor. BAE ve Suudi Arabistan ile girdikleri ilişki biçimi itibariyle de kendileri Körfez’de sünni Araplarla bir ağırlık koymaya başladılar. Amerika için yıkılması gereken kaleler var. Şimdi de İran’a koçbaşıyla vuruyor, yıkmaya çalışıyor. Ama ben başarılı olacaklarına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.