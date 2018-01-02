02/01/2018 07:29


Abdulkadir Selvi'den ABD ile ilgili bomba iddia

Abdulkadir Selvi

Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, CNN Türk’te katıldığı programda İran'da devam eden gösterilere ilişkin açıklama yaptı

ABD’nin Ortadoğu’daki planlarına dikkat çeken Selvi, yaptığı açıklamada, “Amerika bölgeyi dizayn etmeye çalışıyor. BAE ve Suudi Arabistan ile girdikleri ilişki biçimi itibariyle de kendileri Körfez’de sünni Araplarla bir ağırlık koymaya başladılar. Amerika için yıkılması gereken kaleler var. Şimdi de İran’a koçbaşıyla vuruyor, yıkmaya çalışıyor. Ama ben başarılı olacaklarına inanmıyorum” ifadelerini kullandı.

 

altın fiyatları
Çeyrek altın kaç lira oldu 2 Ocak 2018 altın fiyatları
yarıyıl tatili
MEB duyurdu yarıyıl tatili ne zaman başlayacak
Mesut Berna Yılmaz
Mesut Yılmaz ve eşinden teşekkür ilanı
kadın cinayeti
2017 yılının en acı raporu '409 kadın cinayete kurban gitti'
polis
Londra için korkutan gelişme, ölümle sonuçlanan saldırılar artıyor
İlgili Haberler
Mesut Berna Yılmaz

Mesut Yılmaz ve eşinden teşekkür ilanı

kadın cinayeti

2017 yılının en acı raporu '409 kadın cinayete kurban gitti'

polis saldırı

Gaziantep'te polise tüfekli saldırı

Ağrı hastane

O ilde salgın alarmı 500 kişi tedavi ediliyor

Son Dakika Haberleri
altın fiyatları

Çeyrek altın kaç lira oldu 2 Ocak 2018 altın fiyatları

yarıyıl tatili

MEB duyurdu yarıyıl tatili ne zaman başlayacak

polis

Londra için korkutan gelişme, ölümle sonuçlanan saldırılar artıyor

cenk tosun

Everton'dan Cenk Tosun transferi hakkında son dakika açıklaması

 Yazarlarımız
vatan oz

Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL

İnanılır gibi değil. Londra’dan Türkiye’ye tatile her gittiğimizde fiyatları kontrol ediyorum. Elim Türkiye’de hangi ürüne dokunsa beynim “Londra’da daha ucuz” diyor. 4 yıl önce köşe ...

Devam