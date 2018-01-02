02/01/2018 07:18


Gaziantep'te polise tüfekli saldırı

polis saldırı

Gaziatep'te dün gece yaşanan olayda polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyon sonucunda şüphelinin yakınları tüfekle polise ateş açtı. Olayda 1 polis yaralanırken saldırganlar gözaltına alındı

Mehmet G.’nin çalınan güvercinlerin saklandığı evi bildirmesiyle harekete geçen polisler, operasyon düzenledi.Şüphelinin polisleri fark etmesiyle telefonla arayıp haber verdikleri belirlenen kimlikleri belirsiz yakınları, plakası alınamayan bir otomobille sokaktaki polislere tüfekle ateş açıp kaçtı.Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği bir polis memuru yaralandı, polis aracı da hasar gördü.

Polislerin bir kısı kaçan saldırganları yakalamak için takip ederken, yaralı polis ise yine meslektaşları tarafından ekip aracıyla Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.Acil servise müdahale edilen polisin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada polislerin takip ettiği saldırganların bulunduğu otomobil, kovalamaca sonunda Yeşilvadi Bulvarı’nda durduruldu.Araçta bulunan 3 kişi ile, polisin girdiği evde bulunan hırsızlık şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.Çok sayıda takviye ekibin de geldiği evde polis tarafından detaylı arama da yapıldı.


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