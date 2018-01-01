O ilde salgın alarmı 500 kişi tedavi ediliyor

Ağrı'da son günlerde şiddetli salgın nedeniyle vatandaşlar Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne akın etti

Hastanede her gün ortalama 500 çocuk tedavi olurken, havale geçiren birçok çocuğunda Erzurum’a sevk edildiği öğrenildi.Ağrı’da havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve salgın hastalıkların baş göstermesi ile özellikle çocuklar hastanelik oldular.

Çocuk Hastanesi’nde koridorlarda yürümek bile imkansız hale gelirken, hastanenin her yerinde çocuk ağlama sesi geliyor. Özellikle akşam saatlerinde fenalaşan çocuklar hastanenin yolunu tutarken, ortalama hasta sayısının 500’ü aştığı, nöbetçi eczanelerde sıra olduğu görüldü.