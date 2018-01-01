01/01/2018 16:37


O ilde salgın alarmı 500 kişi tedavi ediliyor

Ağrı hastane

Ağrı'da son günlerde şiddetli salgın nedeniyle vatandaşlar Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne akın etti

Hastanede her gün ortalama 500 çocuk tedavi olurken, havale geçiren birçok çocuğunda Erzurum’a sevk edildiği öğrenildi.Ağrı’da havaların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi ve salgın hastalıkların baş göstermesi ile özellikle çocuklar hastanelik oldular.

Çocuk Hastanesi’nde koridorlarda yürümek bile imkansız hale gelirken, hastanenin her yerinde çocuk ağlama sesi geliyor. Özellikle akşam saatlerinde fenalaşan çocuklar hastanenin yolunu tutarken, ortalama hasta sayısının 500’ü aştığı, nöbetçi eczanelerde sıra olduğu görüldü.


Çukur dizisi
Çukur'un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı
Hacı Sabancı
Yeni yıl Hacı Sabancı'ya bereketli geldi
Yıldız Tilbe
Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu ile ilgili önemli açıklama
Ağrı hastane
O ilde salgın alarmı 500 kişi tedavi ediliyor
eroin
Durdurulan aracın içinden 167 kilo eroin çıktı
İlgili Haberler
eroin

Durdurulan aracın içinden 167 kilo eroin çıktı

gözaltı

DAEŞ şüphelisi 6 kişi gözaltına alındı

antalya

Yılın ilk gününde Antalya'da deniz keyfi

pasaport ve ehliyet işlemleri

Pasaport ve ehliyet işlemleri için verilen süre belli oldu

Son Dakika Haberleri
Çukur dizisi

Çukur'un yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı

Hacı Sabancı

Yeni yıl Hacı Sabancı'ya bereketli geldi

Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe'den Sezen Aksu ile ilgili önemli açıklama

donald trump

ABD Başkanı Trump'tan flaş İran açıklaması

 Yazarlarımız
vatan oz

Çay Türkiye’de 25 TL İngiltere’de 10TL

İnanılır gibi değil. Londra’dan Türkiye’ye tatile her gittiğimizde fiyatları kontrol ediyorum. Elim Türkiye’de hangi ürüne dokunsa beynim “Londra’da daha ucuz” diyor. 4 yıl önce köşe ...

Devam